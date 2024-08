Laenuintresside tõus sõi Tallinna Vee puhaskasumit

Teise kvartali lõpuks oli Tallinna Vesi paigaldanud üle 11 500 nutiarvesti, mis tähendab, et kaugloetavad veearvestid on enam kui 52%-l ettevõtte klientidest. 2024. aasta eesmärk on, et nutiarvestiga klientide osakaal tõuseb 60%-ni ning hiljemalt 2026. aasta lõpuks on kõikide Tallinna Vee teeninduspiirkonna klientide veearvestid asendatud nutiarvestitega.