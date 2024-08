Auhinnatud villagraanulitootja Mää laieneb jõudsalt Euroopasse

Veskimeister nendib, et tootmise osas see palju muutusi kaasa pole toonud, sest laienemine oli ettevõtte äriplaani sisse kirjutatud. Ettevõttes oli algusest peale tekitatud suurem tehniline võimekus, et saaks vajadusel tegevust kiiresti eskaleerida. „Aga nagu iga ettevõtja unistus on, siis loodame, et sellest ei piisa. Vaatame, kuidas meie kaup vastu võetakse, sest sellest sõltub kõik,“ on ettevõtja ootel.