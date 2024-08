Vahel tuleb toitu õuest või naabrite ukse tagant otsida: Leedus kurdavad Bolt Foodi kasutajad, et kulleritega on keeruline suhelda

Vilniuses elav Mantas (34) kurtis Leedu Delfile, et väga harva on tal võimalik otse suhelda Bolt Foodi toidukulleritega, kes on mujalt pärit. „Sa tellid Bolti vahendusel toitu ja siis toob sulle selle ära kuller, kes ei räägi ei inglise ega leedu keelt, tönkab võib-olla natuke vene keelt,“ kirjeldab ta.

Kuna mees ise vene keelt ei oska, on tema joaks Bolt Foodi toidukulleritega suhtlemine paras õudusunenägu. „See on täielik jama! Kui ta ei räägi leedu keelt, siis võiks vähemalt inglise keelt osata,“ põrutab Mantas. Ka Jurgita, kes samuti elab Vilniuses, ütleb, et ta leiab end väga tihti sarnasest olukorrast, kus pärast toidu tellimist on üsna raske kulleriga suhelda, kuna temagi ei räägi vene keelt, aga kullerid ei räägi ei leedu ega inglise keelt.