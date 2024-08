Advokaadibüroo aktivism nurjas asutaja katse pankrotti läinud Eurora vastu nõudeid esitada

DigiPRO käsutuses on 4. juuli kohtumäärusega kinnitatud võlausaldajate nimekiri. Esimese järgu nõudena on kinnitatud Eurora üürileandjate nõuded: OÜ Makkle Invest 585 000 eurot ja Öpiku Majad OÜ 532 000 eurot.

Huvitavamaks läheb teise järgu nõuete osas. Näiteks on Eurora suurim osanik, Hollandi investeerimisfond Connected Capital (ärinimega CC&P Cross-border B.V.) suutnud läbi suruda oma tervelt 29,8 miljoni euroni küündiva nõude. Samuti on läbi läinud usaldusfondi Equity United PE1 1,2 miljoni eurone nõue. Varem on avaldatud arvamust, et investoritel poleks osanikena justkui lootust oma nõuete rahuldamisele.