Eesti kunstiidu otsib uut ärimudelit: NFT-de ja kunsti müük veebis ei olnud piisavalt edukas

Tegemist on Eesti esimese ettevõttega, mis pakub kunstnikele, kollektsionääridele ja galeriidele erinevaid tehnilisi lahendusi: virtuaalset ostu-müügi keskkonda, kollektsionääride järelturgu, veebinäituseid, võimalusi kasutada NFT ja liitreaalsuse tehnoloogiat.

Just NFT-d olid ettevõttel viimastel aastatel suuresti fookuses. Nüüd teatas Valdmann, et NFT-dele nad enam ei keskendu, samas seda suunda päris ära ka ei kaota. „Oleme mõelnud anda oma plokiahelale kunsti kõrval teisi väljundeid,“ ütles asutaja.

Kanvas.ai põhifookus on praegu nn kunstiindeksi toote arendamisel. Seejuures käib vilgas töö ärimudeli muutmisega, sest NFT-de ja kunsti müük veebis ei olevat sellisel kujul, nagu seda seni on tehtud, piisavalt edukas. „Turg on väike ning välisturule sisenemiseks oleks meil tarvis olnud lisainvesteeringuid, mida õigel hetkel ei saanud,“ tunnistas Valdmann.