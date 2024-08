Kinnisvaraekspert: juuli üllatas kinnisvaraturul tehingurohkusega, hind püsib endisel tasemel

„Kui juulikuu tehinguaktiivsus tõsta kriiside-eelsetesse aastatesse, siis oleks öelnud, et päike ja palavus tegid oma töö ning tegu oli ühe loiu suvekuuga. Viimase aasta-paari kontekstis tegi juuli aga korraliku tulemuse,“ kommenteeris Martin Vahter lisades, et lõppenud kuul tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 884 ostu-müügitehingut. „Iga tööpäeva kohta 40 tehingut on märk paremuse suunas ning tuleb vaid loota, et see trend jätkuks,“ ütles 1Partneri juht.

Tallinnas kujunes juulis korterite keskmiseks ruutmeetri hinnaks 2 970 eurot ja mediaanhinnaks 2 750 eurot. Kõige kallim korter läks pealinnas kaubaks 1 850 000 euroga. „Tähelepanuväärne on see, et kinnisvara keskmine hind on püsinud praktiliselt paigal kolme tuhande euro juures, ning kõikunud kuude lõikes vaid mõne protsendi võrra,“ sõnas Martin Vahter ja lisas, et kallimate korterite puhul käib turul endiselt tõsine hinnakompimine, kus ostuhuvilised passivad peale, et müüjad hinnas veidi järgi annaks. „Hinnad on suhteliselt hästi paigas ja nii on mitmed müüjad reaalse müügihuvi korral hinda korrigeerides päris kiiresti ka tehingusse jõudnud,“ lisas 1Partneri juht.