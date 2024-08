MyFitnessi klient: ettevõte rikub minuga sõlmitud lepingut. Tegevjuhi sõnul pole keegi sellise asja pärast kurtnud

Nendel kuupäevadel lugejal seda võimalust aga ei ole, kuna 10.–11. augustil on spordiklubid avatud tavapärasest erineval ajal või üldse suletud.

„Meil on iga aasta olnud paar päeva suvel kinni, mille ajal on nii sanitaarpäev kui meie oma suveüritus töötajatele,“ tunnistab MyFitness Eesti tegevjuht Tiina Matikainen.

Samas toob ta välja, et klubi soovib ikkagi oma klientidele parimat ja seepärast võimaldab neil päevil väisata kõiki avatud klubisid ka klientidel, kelle pakett seda tavaliselt ei võimalda. „Me oleme ikkagi selle eest hoolitsenud, et kliendid saaksid trennis käia, kõigil on pluss-paketid peal. Oleme võimaldanud teenuse kasutuse, küll aga teistes klubides.“