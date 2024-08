Lux Expressi juhatuse liikme Ingmar Roose hinnangul on aktiivsemat tollikontrolli rakendatud reisijatele järk-järgult juba varem. „Milline on täieliku tollikontrolli rakendamise mõju piiriületuse ajale, me praegu hinnata ei oska,“ sõnas ta, vihjates asjaolule, et tõenäoliselt pikenevad selle tulemusel ikkagi ka busside ooteajad.