INTERVJUU | Ülemiste keskuse Norra omanike esindaja: me ei vaja kolme plasmatelerit ja viiendat jakki

„Kui me algselt Ülemistet arendama hakkasime, siis tegelikult ehitasime toona 50 000 ruutmeetrist keskust. Oli palju neid, kes meid kritiseerisid – sealhulgas ka meie omanikud –, kes küsisid, kas me ei ehita liiga palju. Kuid paar aastat hiljem hakkasime planeerima juba laienemist, sest nägime, et nõudlus on olemas,“ kirjeldab pikalt Lätis elanud norrakas, kes on juhtinud Linstow Balti üksust 2004. aastast.