„See on jahmatavalt suur hulk!“ Pooled Eesti inimesed ostavad kodutehnikat järelmaksu või laenuga

Ligi pool ehk 49% uuringus osalenud laenuvõtjaist märkis, et nad ei saa vajaminevaid kodumasinaid ega elektroonikaseadmeid, näiteks uut mobiiltelefoni või pesumasinat, koheselt välja osta, vaid on sunnitud selle soetama järelmaksu või mõne muu tarbimislaenu abil. 33% laenu omanikest tunnistas, et kasutab järelmaksu või laenu ka remondi eesmärgil, kodusisustuse ja mööbli ostmiseks.

„Järelmaksuga ostjate arv on jahmatavalt suur. Järelmaks võib olla küll mugav ja kiirelt realiseeritav laenutoode, ent kindlasti ei ole ta kõige soodsam krediidilahendus, mis tähendab, et paljud Eesti inimesed maksavad soetatud kodumasinate või elektroonika eest oluliselt rohkem võrreldes alternatiivsete krediidilahendustega,“ ütles Svea Finance ASi poolt opereeritava Rahapood.ee arendusjuht Tanel Lassik.

Lassiku sõnul on järelmaksude puhul tegemist suhteliselt lühiajaliste kohustustega, mida võetakse tavaliselt paariks-kolmeks aastaks, kuid krediidi kogukulu on seejuures alternatiivsest krediidilahendusest oluliselt kõrgem, mis teeb järelmaksust kalli finantseerimise vahendi. Kallidus ei sõltu mitte krediidilepingul toodud intressimäära numbrist, vaid selle arvutamise loogikast. Valdaval osal järelmaksude puhul käib intressiarvestus lepingu algsumma alusel, mitte aga krediidijäägilt arvestatuna.

26% uuringus osalenud laenuvõtjaist märkis, et on kasutanud laenu- või järelmaksutooteid ka auto- või mototehnika ostuks. Lisaks märkis 8% uuringus osalenutest, et on kasutanud laenu- või järelmaksutooteid, reisimiseks ja auto- või mototehnika remondiks (7%). Järelmaksu ja tarbimislaenu kasutavad kõige rohkem inimesed, kes elavad Võrumaal (83% uuringus osalenud laenuvõtjaist) ja Ida-Virumaal (63%), kõige vähem aga Valgamaa (17%) ja Viljandimaa (27%) elanikud.

Kui laenu võtmine vajalike kulutuste tegemiseks või eesmärkide täitmiseks on vältimatu, soovitab Lassik turul lahtiste silmadega ringi vaadata ning võrrelda erinevate pakkujate laenutooteid ja tegelikku krediidikulu näitavaid kriteeriume. „Kui järelmaksu ostusumma intress on 16%, siis krediidijäägilt arvestatuna on tegemist hoopis ligemale 29% laenuintressiga, seepärast on oluline, et enne lõpliku otsuse langetamist oleks tehtud korralik kodutöö turul pakutavatest finantseerimisvõimalustest,“ soovitas Lassik.