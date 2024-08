Seadusega pahuksisse sattunud Briti Bill Gates: pääsesin karistusest, kuna olen rikas

Lynch sõnas BBC raadiole, et kuigi ta oli kogu aeg oma süütuses kindel, siis suutis ta seda tõestada vaid seetõttu, et ta on piisavalt rikas, et maksta kaasnevaid õigusabikulusid. „Põhjus, miks ma siin vabana istun, olgem ausad, ei ole mitte ainult selles, et ma olen süütu ... Vaid ka seetõttu, et mul oli piisavalt raha, et mitte lasta endast üle sõita protsessis, mis on selleks loodud.“