SUUR ÜLEVAADE | Ants Rootslane võttis 100 000 eurot dividendi, Edda Paukson üle 135 000 euro. Selgeltnägijate rekordtulud jäävad siiski möödanikku

„Ettevõtte aasta 2023 müügitulu oli 154 428 eurot,“ kirjutab müstikuks ja terapeudiks tituleeritud Ants Rootslane (27) oma vanima ettevõtte, 2018. aastal asutatud Rootslane OÜ mulluses aruandes. Ettevõtte, mis annab tööd vaid ühele inimesele, tegevusalaks on nõustamine ja koolitused. Sellega jääb Rootslase firma veidi alla 2022. aasta tulemusele, kui teeniti ligi 166 000 euro suurune müügitulu. Ühe töötaja tööjõukulud kokku olid 21 262 eurot, mis teeb igakuiseks brutotasuks 1324,24 eurot.

Tunamullusega võrreldes on aga enam kui kaks korda kukkunud Rootslane OÜ kasum. Kui 2022. aastal teenis ettevõte üle 65 500 euro kasumit, siis mullu tuli piirduda 29 000 euroga. Kogu oma tegevusaja on ettevõte siiski kasumlik olnud. Ka 2018. aastal, kui Rootslane OÜ käive oli vaid 4530 eurot, ja 2019. aastal, kui see oli 18 076 eurot, teeniti vastavalt 3 euro ja 7365 euro suurune kasum. Küll aga otsustas Rootslane võtta eelmisel aastal dividendidena välja kogu eelmiste perioodidega kogunenud kasumi, mis küündis 101 979 euroni.