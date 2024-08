Verine päev finantsturgudel. Jaapani börsiindeksil oli halvim päev alates 1987. aastast, pöörast päeva on oodata ka USA-s

Viimati oli Jaapanis sedavõrd tugev langus 1987. aastal, mil toona 20. oktoobril langes indeks 14,9%. Tänase languse taga on ühtepidi nii Jaapani jeeni tugevnemine (+2,7% USA dollari suhtes) kui ka majanduslanguse kartus USA-s. Samuti tekitab segadust olukord Lähis-Idas, kus on oodata Iraani vastukäiku Iisraelile. Kui enne tänast oli Jaapani indeks tõusnud tänavu 17,5%, siis tänase languse tõttu on indeks nüüd sel aastal 5,5% miinuses. Lõuna-Korea börsiindeks KOSPI on täna ligi 9% miinuses.

Pöörast börsipäeva on oodata üle kogu maailma. USA aktsiafutuurid viitavad, et tehnoloogiaindeks Nasdaq 100 võiks täna langeda enam kui 4%, S&P 500 ligi 2,5% ning Dow Jones ligi 2%. Võrreldes vahepealsega, on langusootused veidi leebunud: mõned tunnid tagasi oodati, et Nasdaq 100 võiks langeda koguni 6,5%. Näiteks on Nvidia aktsia eelturul langenud umbes 6%.