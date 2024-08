Aasta alguses säranud Infortar kukkus kahjumisse

Esimese poolaasta kokkuvõttes teenis Infortar siiski 63 miljoni euro suuruse ärikasumi, mida on samas 17 miljonit vähem kui mullu samal ajal. Infortari puhaskasum oli teises kvartalis 11 ning poolaastal 73 miljonit eurot. Mullu olid vastavad näitajad 37 ja 84 miljonit.

„Erilistel aegadel toimunud riskide edukas juhtimine energeetikasegmendis on asendunud normaliseerunud olukorraga, mis väljendub igati ootuspärastes tulemustes. Müügimahud kasvasid eelmise aasta kuue kuuga võrreldes ligi 40%, käibenumbrid on rahunenud, gaasivõrgud Eestis ja Lätis teenindasid kliente oodatud mahus,“ kommenteeris Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

Infortari juhi sõnul kindlustas ettevõtte esimesel poolaastal Soome ja Balti energeetikaturul oma positsioone ning kasvatas turuosa. „Meie baasnäitajad on tugevad ja likviidsuspositsioon soliidne, mis annab meile korraliku platvormi oma investeeringute jätkamiseks,“ märkis Hanschmidt.

RIMI logistikakeskuse ning Pärnu uue silla ehitused on edenenud graafiku järgi, teatab ettevõte oma poolaasta aruandes.

Juunis teatas Infortar Tallinki aktsionäridele vabatahtlikust ülevõtmispakkumisest. „Nagu arvata oli, hakkas uudise ümber kohemaid keerlema üksjagu poleemikat. Pakkumine on suunatud kõigile investoritele ning toob turule täiendavat likviidsust, andes väljumisvõimaluse ka neile, kellel tavaolukorras oleks börsil oma osalust keerulisem realiseerida. Lisaks geopoliitiliste riskidele peame arvestama, et Eesti majandus on juba kümnendat kvartalit languses ja riigi reiting varasemaga võrreldes astme võrra madalamal,“ selgitas Hanschmidt.