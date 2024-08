Igaüks võib praegu kulla hinnaralli enda kasuks pöörata

Kuld on aastasadu olnud üks usaldusväärsemaid ja stabiilsemaid valuutasid. Ükskõik kui madalal põhjas on ära käinud majandus või kui armutu on olnud inflatsioon – kulla väärtus on alati säilinud ja ajas kasvanud. Veel viis aastat tagasi maksis gramm kulda 41 eurot, kuid praegu on grammi maailmaturuhind 71 euro juures. See tähendab, et vahepealsel ajal on kulla hind kerkinud tervelt 73%.

Ka kulla hinnarekord pärineb just tänavusest, 2024. aastast. 20. mail jõudis see 2450 USA dollarini untsist, mis on läbi aegade kõrgeim hind. Kuid see ei tähenda, et kulla hinnakasv on lõppenud. Tegelikult on märke hoopis vastupidistest trendidest.

Keskpangad jooksevad tormi

Kulla hinnakasvu üks põhjustest on nõudluse kasv, millele on muu hulgas hoogu andnud keskpangad. Just viimastel aastatel on maailma keskpangad hakanud kokku ostma rohkem kulda kui kunagi varem. 2024. aastal keskpankade seas läbi viidud uuringust selgus, et kolmandik küsitletutest plaanib järgmise 12 kuu jooksul oma kullareserve veelgi suurendada.

Uuring annab vastuse ka küsimusele, miks keskpangad kulda ostavad. Oluliste teguritena toodi välja:

kulla kõrge väärtus pikaajalises plaanis / inflatsioonikindlus;

hea tootlus kriiside ajal;

sobiv portfelli hajutamise viis;

kõrge likviidsus.

Kuna keskpangad ostavad kulda märkimisväärsetes kogustes, ei jää kulla maailmaturuhind keskpankade tekitatud kasvavast nõudlusest ka edaspidi puutumata.

Analüütikud on ühel meelel

Globaalset majandust jälgivad ka investeerimisgurud ja finantsanalüütikud. Juba 2023. aasta alguses hoiatas maailmakuulus investor ja kirjanik Robert Kiyosaki, et tulemas on suur kriis, millest võidavad enim väärismetallidesse ja Bitcoini investeerinud. Kiyosaki ennustatud kulla hinnani 5000 dollarit untsi eest 2025. aastal on veel tükk maad minna, kuid selge ja järsu kasvutrendi prognoosimisega pani ta igal juhul täppi.