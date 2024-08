Swedbanki uuring: iga neljas Eesti elanik tunneb muret töötuks jäämise pärast

Kulud kaetakse säästudest või võetakse laenu

„Uuring näitab, et suur osa Eesti inimestest mõtleb ettenägematutele olukordadele ning paljud on neid ka kogenud. Kindlustuspoliis ei hoia ära õnnetust, kuid kindlustushüvitis on suureks abiks paljudes elusituatsioonides – tervisemurede, trauma, töökaotuse ja -võimetuse ning isikliku vara kahjustuse korral. Ka raskeimatel hetkedel võib rahaline tugi aidata lähedastel keerulisest etapist üle saada,“ ütleb Swedbanki riskikindlustuse tugiteenuste valdkonnajuht Eivo Kisand.

Kaskokindlustus on ligi pooltel

Keskmiselt on igal Eesti elanikul 2,8 kindlustuspoliisi. Kõige sagedamini omatakse kohustuslikku liikluskindlustust, mis on enamikul (69%) vastanutest. Teisel kohal on kodu- (67%) ja kolmandal kaskokindlustus (45%). „Märkimist väärib, et võrdluses näiteks teiste Balti riikidega on Eestis tunduvalt rohkem neid, kes on hoolitsenud ka selle eest, et ootamatuste korral oleksid ka nende finantskohustused täidetud. Laenumaksekindlustus aitab tasuda laenumakseid, kui inimene peaks kaotama töö või tema või ka tema laps pikaajaliselt haigestuma,“ toob Kisand välja.