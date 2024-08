Nelli Janson börsilangusest: nüüd tasuks jälgida USA keskpanga reaktsiooni

Kui osad investorid võivad rõõmustada, et börsilanguse tõttu saab soodsamalt end aktsiatesse sisse osta, siis keeruline on näha, et nokk turul koheselt ülespoole pöörataks, sõnas Nelli Janson tänase börsilanguse kohta, mis tabas nii Aasiat kui ka on vähemal määral kandunud üle Euroopasse.