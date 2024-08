Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova sõnas Delfi Ärilehele, et kodulaenu võtmine on võimalik ka vanemas eas. „Coop Pank väljastab kõige enam kodulaenu 27–40-aastastele, kuna sellest vanuserühmas on kodu otsimine kõige aktuaalsem. Osa nendest ostavad oma esimest kodu, osa vahetavad väikseks jäänud kodu suurema vastu või vastupidi,“ kirjeldas ta, lisades: „Just suurema kodu väiksema vastu vahetamine on teema, mis võib esile kerkida eelkõige vanemas eas, kui lapsed on kodust välja kolinud.“