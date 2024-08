Tagasilöök börsidel. Turulangus kandus üle USA-sse, enim kukuvad tehnoloogiaaktsiad

Börsipäev algas täna dramaatiliselt, kui Aasia turgudel võis näha viimaste kümnendite ühte suurimat päevast langust. Kõige rohkem langes Jaapani indeks Nikkei 225 (–12,4%), kuid tugevas languses olid ka teised indeksid. Langus kandus edasi ka Euroopasse, sh Eestisse, kuid seda oluliselt leebemalt. Nii on näiteks Euroopa aktsiaindeks STOXX 600 täna kukkunud 2,2%, Tallinna börs oli 2,8% punases. USA-s oli ehmatus algul suuremgi, kuid osaliselt on olukord leebunud.

Ühest põhjust börsipaanika osas välja tuua ei saa, vaid põhjustena nähakse kombinatsiooni eri teguritest. Nii selgus eelmisel nädalal, et USA-s on töötus oodatust suurem, 4,3%, mis pikemas perspektiivis pole küll midagi eriskummalist, kuid mõjus ehmatava signaalina teiste kehvemate majandusnäitajate kõrval. Seetõttu kardetakse, et majanduslangus on USA-s lõpuks ometi kätte jõudnud.