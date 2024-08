Uute sõiduautode müük jõudis juulis plussi

Eestis müüdi juulis 1854 uut sõiduautot, mis ületas eelmise aasta juulikuu tulemust 1,8%. Seitsme kuu kokkuvõttes on uute sõiduautode turg möödunud aasta sama perioodiga võrreldes siiski 13,8% miinuses.

Elektriautosid müüdi juulis 122 ja nende osakaal kogumüügist oli 6,6%. Seitsme kuu kokkuvõttes on tänavu elektriautosid antud klientidele üle 1% enam kui mullu. Jätkuvalt on suurima osakaaluga (juulis 50,5%) hübriidautod ja nende müük on võrreldes eelmise aastaga kerkinud 8% võrra.