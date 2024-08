1- ja 2-sendised kaovad käibelt. Uuest aastast hakkavad poed sularahaga makstes ostusummat ümardama

„Kuigi tänu ümardamisreegli rakendamisele muutub sularahas arveldamine kiiremaks ja mugavamaks ning pikemas vaates vähenevad ka kaupmeeste mündikäitlemiskulud, eeldab see muudatus siiski ühekordset pingutust: kaupmehed peavad kassasüsteeme uuendama ja personali koolitama ning muudatuse tegemise ajal olema samuti valmis muudatust oma klientidele selgitama,“ selgitab Eesti kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil.

Tema sõnul on liit juba ka teavitanud ettevalmistuse vajadusest oma liikmeid ja suuremaid Eestis tegutsevaid kassasüsteemioperaatoreid. Peil pani südamele, et kuna iga kaupmehe kohus on valmisolek ise tagada, tuleks oma majandustarkvarapartneriga sel teemal aegsasti ühendust võtta.

Arendusvajadus on pigem väike

Eesti tegutseva tarkvaraettevõtte Nixor tegevjuhi Imre Reinsoni sõnul on ümardamisreeglist tulenev muudatus kassasüsteemides pigem väike. Tõenäoliselt saab enamikku kasutusel olevatest tarkvaradest seadistada ümardusreegleid järgima parameetrite abil. Kui see pole võimalik, on arendusvajadus samuti pigem väike. Kui kaupmehel on olemas tarkvara litsentsileping, tehakse seadusega nõutavaid arendusi tavaliselt lepingu raames.

„Kaupmees peaks enda jaoks kindlasti selgeks tegema, kuidas tema äritarkvarapartner muudatuseks valmis on ja kuidas nad vajalike sammudega ühiselt hakkama saavad. Samuti võiks mõelda küsimustele, kuidas käsitleda ümardamisel tekkivat summat finantsarvestuses; kas on tarvis muuta sularaha liigitust ja jaotust kassasahtlis ning mida vastavad klienditeenindajad ja kassiirid klientidele, kellele see muudatus üllatusena tuleb,“ rääkis Reinson.

Kliente tuleb teavitada