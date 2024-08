Selgus Riigi Kinnisvara roheelektri hanke võitja

Hankele laekus 5 pakkumist Eesti ettevõtetelt Enefit AS, Elektrum Eesti OÜ, Baltic Energy Partners OÜ, AS Eesti Gaas ja AS Alexela. Hanke võitja pakkumus oli 83,25 €/MWh, millele lisandub käibemaks.

„Taastuvenergiale üleminek on vajalik Eesti majanduse konkurentsivõime suurendamiseks ja kulude kokkuhoidmiseks. Taastuvenergia on kõige odavam energiaallikas,“ sõnas kliimaminister. „Meie energiavarustus muutub iga aastaga aina kestlikumaks. Juba selle aasta teises kvartalis moodustas taastuvelekter pea poole tarbimisest ning aastaks 2030 peab taastuvelekter katma kogu riigi aastasest elektritarbimisest.“

Baltic Energy Partnersi juhatuse liikme Marko Alliksoni sõnul on Eestis on vähe suuri elektritarbijaid ja on positiivne, et Riigi Kinnisvara oma hallatavate asutuste elektritarbimist koondades pakub taastuvenergiatootjatele võimalusi hindade fikseerimiseks.