REPORTAAŽ | Kuurortlinn, mis end ise selleks enam ei pea, pakub igas hinnaklassis meelelahutust. Kahe päevaga kulub siiski mitusada eurot

„Tere tulemast! Meie tuur viib parki ja toob sealt tagasi. Tegu on sellise kultuurilis-ajaloolise ülevaatega,“ tervitab Saaremaa Giidide Ühingu giid Merle Prii (53) laupäeva, 20. juuli hommikul kell 11 paiku Kuressaare raekoja ette kogunenud väikest seltskonda huvilisi, kes on tulnud tunniajasele linnaekskursioonile.

Järgmisel hetkel küsib giid juba, kui palju kaalub 30 000 kuldtaalrit, mille eest Saksa piiskop oma valdused Saaremaal Taani kuningale müüs. „Mõnisada kilo,“ pakun ja hetk hiljem võtan vastu giidi taskust tulnud kommi, kuna sellega sain kõigist pakkujatest kõige lähemale. Kaalusid need kuldtaalrid toona 900 kilo. „Taani ajast on pärit ka meie linnaõigused ehk 1563. aastast on 8. mai meie sünnipäev,“ jätkab Prii.