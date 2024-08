Kliimaministeerium veab meremeestega läbirääkimisi töölepingutingimuste üle

Kliimaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad kohtusid Eesti laevaomanike liidu ja Eesti meremeeste sõltumatu ametiühinguga. Üheskoos kaalutakse merenduse tööseadusandluse ühtlustamist rahvusvaheliste standardite ja praktikatega, et toetada Eesti laevandussektori konkurentsivõimet ja luua eeldused uute töökohtade tekkimiseks ning olemasolevate säilitamiseks.

„Riik on selgelt andnud signaali, et muudatusi ollakse valmis tegema, kui tööandjad ja töövõtjad suudavad tingimustes kokku leppida,“ sõnas kliimaministeeriumi merendusosakonna juhataja Jaak Viilipus. „Varem on poolte lähenemine toimunud tähtajaliste töölepingute piirangute leevendamise ja ületöötunni regulatsiooni kokkuleppimises, kuid lõplikku konsensust pole siiski saavutatud,“ lisas Viilipus.