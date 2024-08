Tudengid jooksevad üürikorteritele tormi. 30 aastat remontimata korteri eest küsitakse Tartus ka üle 400 euro kuus

„Hakkasime üürikortereid vaatama juba juunis, kui oli selge, et lõpueksamid läksid hästi ja ilmselt jätkuvad õpingud Tartu ülikoolis,“ räägib 19-aastase Martini ema Piret. Pere elab sisuliselt Eesti teises otsas – Pärnumaal –, Tartust üle 200 kilomeetri eemal ja peale Martini on peres tema kaks nooremat õde, nii et rahaga perel just priisata pole. See seab piirangud sellele, kui palju saavad nad üürikorteri eest maksta. Hinnapiiriks on pere määranud 350 eurot kuus.