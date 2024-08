Investorid kasutasid börsipaanikat ära. „Lõpuks ometi oleme kogemas üht tõsisemat hinnalangust!“

„Vaatasin langevaid tähti suure põnevusega ja paar ostu tegin küll. Ostsin nii eile kui ka reedel Nasdaq 100 indeksit ja Amazoni aktsiaid. Usun, et turul toimuv on lühiajaline korrektsioon ja eks seda ole juba omajagu aega oodatud ka, nüüd viimaste uudiste valguses leidus selleks lihtsalt ettekääne,“ sõnas investeerimisblogija Pinsi Põlv.

Sarnaselt näeb olukorda Märten Kress. „Sellised järsud langusnumbrid minus väga hirmu ega muid negatiivseid emotsioone ei tekita. Miks? Eks ikka seepärast, et investeerimisstrateegia ja plaan on pikaajaliselt paigas. Pigem võtan selliseid päevi kui põnevaid seiklusi, mil saab soodsalt oma portfelli väärt ettevõtteid juurde soetada. Olen mõned tehingud juba teinud ja teen ka siis kui langus jätkub. Kuigi see ei ole pikaajalise investori vaatepunktist oluline, siis päevasisesed suured hinnakõikumised loovad võimalusi ning päeva madalpunktide lähedalt tehtud ostud toovad korraks ikka naeratuse näole.“