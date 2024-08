WHO kirub eurooplaste alkoholilembust ja kiidab Eestit põhjuseta

Hoolimata alkoholi tarvitamisega kaasnevatest terviseriskist joodi Euroopa regioonis* 2019. aasta andmetel keskmiselt 9,2 liitrit puhast alkoholi, sedastab WHO 2019. aasta andmetel põhinev raport. Selle näitajaga on Euroopa ülekaalukalt kõige alkoholilembelisem piirkond maailmas.

Alkoholi tarbib igast kolmest Euroopas elavast täiskasvanust kaks. Igal kümnendal on alkoholitarvitamise häire ja peaaegu kuuel protsendil on alkoholisõltuvus. Eriti suur probleem on meestega, kes joovad WHO andmetel ligi neli korda rohkem kui naised.