Arendustööd on läbi. Aasta lõpuks saavad Eesti inimesed kasutada riigiteenuseid ja saada ohuhoiatusi juba äpis

„Töötame igapäevaselt selle nimel, et 2024. aasta lõpuks oleks kõigil Eesti inimestel võimalus riigiportaalist eesti.ee tuttavaid teenuseid mugavalt Eesti äpist kasutada. Koostöö minikonkursi võitnud Net Groupiga on tööde vastuvõtmisega lõppenud ning hakkame nüüd tegelema rakenduse turvatestimisega. Sügisest on kõigil huvilistel võimalik Eesti.ee äppi ka ise testida ning arendustiimile tagasisidet anda,“ selgitas RIA personaalriigi osakonna juhataja Kai Kallas mobiilirakenduse arendamise edasist plaani.