„Sealt pumbatakse järjest vett välja.“ Tartu maa-alustes parklates likvideeritakse üleujutuse tagajärgi

„Peamine koht, mis oli üleuputatud, oli 0-korruse parkla, kuhu meile vesi tänavalt sisse voolas, nii et kanalisatsioon ei suutnud seda enam vastu võtta, aga nüüd töö käib,“ ütles Tasku keskuse tegevjuht Liiu Matikainen täna kella 14 paiku. Kuna täna ei olnud esimene kord, kui vihmast tingitud üleujutus keskuse parkla üle ujutas, hakkasid kaubanduskeskus ja parkla operaator Europark seda tühjaks pumpama.

„Seal olid mõned autod, aga vett oli ainult mõni sentimeeter. Pigem oli see ebamugav parkla kasutajale, kel ei olnud kella 9–10 ajal võimalik kuiva jalaga seal autoni jõuda. Aga autodele ohtu seal maa-aluses parklas ei olnud,“ märkis Tasku keskuse juht. Ta peab ebatõenäoliseks, et selline sadu võiks autodele niivõrd suuri kahjustusi tekitada, et keskus või parkla operaator peaksid neid kahjusid kandma. „Täna selle stsenaariumi peale mõtlema ei pea.“