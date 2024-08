Šokeeriv statistika. Iga aasta haigestub Eestis tööst põhjustatud vähki 800 inimest, kuid sellist diagnoosi neist keegi ei saa

Tööinspektsiooni sõnul kasutab suur osa töötajatest oma töös ohtlikke kemikaale ja osa nendest kemikaalidest on kantserogeensed ehk vähki tekitavad ained, mis võivad põhjustada pahaloomuliste kasvajate teket või suurendada nende esinemissagedust. „Väga tihti ei tea ei töötaja ega ka tööandja, et töös kasutatavad kemikaalid on kantserogeensed,“ nendib inspektsiooni esindaja.