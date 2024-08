Vaata, millal ta sinu kodu lähedalt möödub! Elroni teine uus rong jõuab täna öösel Valgast Pääskülla

„Teine uus elektrirong liigub Elroni depoosse läbi Eesti diiselveduri haakes. Rongi möödumist on võimalik näha kõikides Valga–Tartu–Tapa–Tallinna trassi peatustes,“ rääkis Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. Tema sõnul peatutakse mõnes jaamas ka pikemalt, et lasta mööda liinil olevaid reisirong.

Nii väljub rong täna kell 17.55 Valgast, jõuab Keeni jaama kell 18.25, kust ta liigub edasi kell 18.33. Kell 19.56 jõuab uus rong Tartusse, kus ta peab 20 minutit ning väljub Tallinna suunal kell 20.16. Kell 21.41 jõuab Rong Rakkesse, väljudes sealt viis minutit hiljem kell 21.46. Kell 22.05 on rong Kiltsi jaamas, väljudes sealt kell 22.16

Linnalähirongis on 262 istekohta (praegu 4-vagunilises 262, 3-vagunilises 188), 18 rattakohta.

Pikamaarongis on 236 istekohta (praegu 4-vagunilises 214), 15 rattakohta, toitlustusala, numereeritud istekohad.

Kokku saabub ajavahemikus 2024–2026 Eestisse 16 uut Škoda elektrirongi, millest 11 on pikamaarongid ja 5 linnalähirongid.

Tüübikatsed tehakse rongidele, mis pole varem Eesti raudteedel liikunud ja sellega tehakse kindlaks nende sobivus Eesti taristul liikumiseks ning on aluseks rongi sertifitseerimisel. Esimene uut tüüpi rong peab suuremate tehniliste vahejuhtumiteta sõitma reisijateta läbi 6000 kilomeetrit. Tüübikatsetuste õnnestumise järel peavad kõik tarnitavad rongid läbima kontrollperioodi 5000 kilomeetrit ka liinitöös reisijaid teenindades. Kokku tehakse iga Eestisse saabuva rongiga vähemalt 70 erinevat testi.

Elektriline reisirong Škoda EMU 21Ev on kahesüsteemne ja sõidab nii 3 kV kui ka 25 kV kontaktkõrgus. Praegu testitakse esimest saabunud rongi olemasolevas 3kV võrgus ja alates veebruarikuust ka Eesti Raudtee ehitatavas 25kV kontaktvõrgus Tamsalu ning Jõgeva vahel. Uute rongidega plaanitakse reisijaid hakata teenindama Tallinn – Tartu liinil järgmise aasta septembrist, kui taristuomanik AS Eesti Raudtee on jõudnud kogu Tapa – Tartu raudteelõigu ära elektrifitseerida.