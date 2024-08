Saku Läte: meie ettevõtte südames on inimesed

„Meie meeskonna suurepärane töö on väga oluline osa edukast protsessist, sest äri teevad inimesed. Kollektiiv ei karda uusi väljakutseid ja töötab üksmeelselt iga päev ühiste eesmärkide nimel. Meie ettevõtte oluliseks osaks on isiklikud kliendihaldurid, kes tõesti hoolivad klientide vajadustest ja muredest. Iga kliendiga tegeleb pühendunud spetsialist, kes on alati valmis kuulama ja aitama. Klientide tagasiside annab kinnitust, et keskendume pidevalt teeninduskvaliteedi parendamisele igal tasemel: kvaliteetne suhtlus, tehniline tugi, kindel tarne, kiire reageerimine probleemidele. Inimesed kogevad, et siin neist hoolitakse,“ sõnab Filippov.

„Saku Lätte eduloos on kolm olulist elementi: tugev ja hoitud meeskond, hooliv teenindus ja usaldusväärne kaup ning pidev areng ja innovatsioon. Väärtustame oma inimesi, pühendume klientide hoidmisele, samuti jälgime ühiskondlikke ja tehnoloogilisi arengutrende, et ajaga kaasas käia ning oma tegevusi kohandada,“ räägib tegevjuht.

„Hoolimine on Saku Lätte keskseim väärtus. Teeme oma tööd suure pühendumuse, hoole ja rõõmuga. Punase niidina ühendab hoolimine meie tegevusi, otsuseid ja arengusuundi ning puudutab nii meie kliente, töötajaid kui ka keskkonda ja ühiskonda laiemalt. Me ei ole lihtsalt äri, vaid teeme Eestit iga päev natuke paremaks paigaks,“ tutvustab ettevõtte põhiväärtusi tegevjuht Aleksei Filippov.

Asutamisel valiti Saku Lätte nime hoolikalt, peegeldades selle eestipärast päritolu ja seotust puhta vee allikaga. Ettevõtte peakontor ja tootmine asub siiani Sakus. Värskelt uuenduskuuri läbinud teeninduspunktid paiknevad Tartus, Jõhvis ja Pärnus, pakkudes klientidele paremat juurdepääsu ning mugavamat teenindust. Selle aasta suurim ja tähtsaim sündmus on Tallinna esinduse projektiga alustamine, mis annab võimaluse viia teeninduskvaliteeti uuele tasemele, pakkuda veelgi suuremat teenuste valikut ja olla klientidele lähedal. Müügipunktidesse on oodatud nii jae- kui ka ärikliendid: sobiv lahendus leitakse iga vajaduse jaoks.

„Oluline väärtus on hoolimine oma töötajatest. Meil on motivatsioonipakett ja lisahüvede süsteem. Lisaks keskendume töötajate koolitamisele, oskuste lihvimisele ning kvalifikatsiooni tõstmisele. Pidevalt toimuvad meil ühisüritused, mis samuti aitavad hoida meeskonda koos. Saku Läte toetab pereväärtusi ja spordiharrastamist. Parim tõestus ja meeldiv fakt on töötajate keskmine staaž: see on üle kaheksa aasta. Eriti oluline on vaba õhkkonna säilitamine, mis soodustab töö tegemist ja hoiab tuju üleval,“ selgitab Aleksei Filippov.

Nauding on detailides

Üle kümne aasta on Saku Läte pakkunud lisaks allikaveele ka Eestis röstitud kohviube. „Kohvisarja sõnum on, et nauding on detailides: iga hetk loeb, kui naudid oma kohvijooki. See on sinu aeg lõõgastuda ja kvaliteetset elamust nautida,“ jagab Aleksei Filippov. Naudingu tootesari on leidnud palju ustavaid tarbijaid ja ettevõte soovib veelgi rohkematele inimestele tutvustada Eestis röstitud kohviubade maitset. Et naudingukogemus oleks täiuslik, saab Saku Lättelt rentida JURA ja Franke kvaliteetseid kohvimasinaid.

Helde toetaja ja eeskujulik suunanäitaja

Eduka ettevõttena annab Saku Läte oma tugeva panuse ühiskondliku heaolu kasvu. Oluline eesmärk on olla usaldusväärne ja hooliv partner nii oma klientidele kui ka kogu ühiskonnale. „Meie ettevõtte suurim lisaväärtus ühiskonnale peitub meie aktiivses panuses Eesti sporti, tervisesse ja kogukondade heaks. Toetame nii suuri kui ka väikeseid spordisündmusi, sest usume, et iga samm jooksurajal või pall korvpallivõrgus teeb Eesti tugevamaks. Oleme uhked, et saame oma annetustega aidata Eesti Vähiliitu, pakkudes lootust neile, kes seda kõige enam vajavad. Meie meeskond on osalenud metsaistutustalgutel ja „Teeme ära!“ projekti raames looduse koristustalgutel,“ räägib ettevõtte tegevjuht.