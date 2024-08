President Meri endise suveresidentsi ümberehitus on takerdunud bürokraatiasse

Kolme ja poole aasta eest alustas Karu valdusfirma Hansa Assets Suveresidentsi rekonstrueerimiskava. Lääne Elu kirjutas juba toona, et Karu lammutab Paslepas presidendi endise residentsi ja muud hooned, et tagasihoidlik sadam täielikult uuendada.

Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo meenutas, et kui Karu hakkas residentsi rekonstrueerimisega tegelema, tahtsid kohalikud, et kallasrada oleks avatud. Hirmo sõnul sadamaalal kallasrada ei kehti, aga maaomanik peab tagama sadamast ümberpääsu. Suveresidentsi kinnistu omanik peab kinnistu aia nihutama nii palju krundi piirist sissepoole, et kallasrajal liikujad saaksid käia mööda tema krunti, mitte ei liiguks Suveresidentsi naabruses asuvatel Viiginõmme ja Meresääre kinnistutel.