Grant Thornton Balticu spetsialistid: äriregistri trükipress on asunud hoogsalt tegutsema

Ei taha kuidagi õigustada neid ettevõtteid, kes aruandeid õigel ajal ei esita. Sellisele süstemaatilisele rikkumisele peab reageerima. Küsimus on rakendatavas meetmes – kuidas tagab parema majanduskeskkonna see, kui kustutada registrist ettevõte, kellel on käive ja töötajad ning kellelt laekub riigile iga kuu maksutulu? Eriti lühinägelik tundub olukord kõrvaltvaatajale siis, kui me kuuleme, et riigi maksutulu on tagasihoidlik ja eelarve pitsitab. Me ju teame, et seaduses on rikkujate korralekutsumiseks ka võimalus number kaks – trahvihoiatus.