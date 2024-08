Eesti idusektori käive tegi esimesel poolaastal uue rekordi

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul ujuvad idusektori ettevõtted majanduse üldise seisuga võrreldes vastuvoolu. „Eesti ettevõtete käive vähenes tänavu esimesel poolaastal 4%, kuid vaatamata ebasoodsale majandusolukorrale Eesti idusektori käive hoopis kasvas 11% võrra. Võrreldes tippajaga on idusektori kasv aeglustunud, kuid see pigem näitab, et keerulisel ajal ollakse paindlikud ning osatakse teha kaalutletud ja kindlakäelisi otsuseid,“ sõnas Peeterson.