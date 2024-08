Ökonomistid juulikuu hinnatõusust: tuleb olla valmis pikemaajaliseks hinnaralliks

Eesti Panga ökonomist Sulev Pert sõnab, et nagu eelmistel kuudel, panustasid juulis hinnakasvu peamiselt teenused. „Suure mõjuga oli juulis üüri 4%-ne kallinemine, sest üürihinnad on hiljutisest madalseisust väljumas. Administratiivsetest hindadest tõusid juulis kõige rohkem ehk 20% vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad, kuid mõju avaldas ka riigilõivude kallinemine,“ ütleb ta.

„Kaupade kallinemine on viimastel kuudel püsinud 2% läheduses, sest jaemüügi maht väheneb jätkuvalt, see aga ei võimalda hindu kergekäeliselt tõsta,“ selgitab Pert, lisades: „Riiete ja jalatsite hinnad odavnesid juulis aasta võrdluses esimest korda alates 2021. aastast. Kahe kuuga on riiete hinnatase langenud rekordilised 10%. Osaliselt on selle taga riiete hooajalised allahindlused, aga ka kaupluste väiksemad juurdehindlused.“

Energia hinnatase on Eesti Panga ökonomisti järgi viimastel kuudel järsult kõikunud. „Nafta hind langes juuli lõpuks alla 80 dollari barreli eest ja mootorikütuse hinnalanguse avaldumist võib oodata augusti tarbijahindade statistikas. Juulis lõppes elektri universaalteenus, kuid hinnastatistikas oli selle mõju väike. Ka elektri börsihind on Balti riikides viimastel kuudel kallinenud, ulatudes 100 euro lähedusse megavatt-tunni eest,“ kirjeldab ta. Soomes ja Rootsis maksab elekter vaid ligikaudu 20 eurot megavatt-tunni eest, kuid odav elekter ei jõua Eestisse Estlink 2 elektrikaabli rikke tõttu.

Eesti Panga prognoosi kohaselt tõusevad tarbijahinnad 2024. aastal keskmiselt 3,8%.

Meist ees vaid Belgia ja Rumeenia

Bigbanki peaökonomist Raul Eamets ütleb, et juulikuu tarbijahinnaindeks näitab, et me siiski liigume Euroopa kallimate riikide poole päris pika sammuga. „Kui juuni inflatsioon oli aasta võrdluses 2,8%, siis juuli hinnatõus oli juba 3,4%. Meist kiiremini kasvavad hinnad Belgias, Rumeenias, sama kiire inflatsiooni näeme veel Hollandis ja Horvaatias. Ehk me oleme hinnatõusu mõttes Euroopa Liidus esirinnas,“ räägib ta.