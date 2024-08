GRAAFIKUD | Börsiehmatus pole suutnud kustutada pensionifondide selle aasta senist võitu

Viimaste nädalate börsilangusest tulenevalt on ka teise samba pensionifondid olnud viimasel ajal languses, olenedes paljuski maailma aktsiaturgude käekäigust. Näiteks pensionifonde koondav üldindeks (vt täpsemalt allpool) on alates 17. juulist ligi 6% miinuses, kuid sellest hoolimata on pensionikogujad üldjoontes tänavu plussis, erandiks vaid üks fond.