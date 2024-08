Rolex aluspükstes. Idapiiril leiutatakse nippe, kuidas sanktsioonikaupa ikka Venemaale viia

Tänasest lähevad Narva, Koidula ja Luhamaa piiripunkt üle täielikule tollikontrollile, et tõkestada sanktsioonialuse kauba Venemaale viimist. Arvatavasti avastatakse rohkesti rikkumisi. Kriminaaluurimise alla võetud sanktsioonirikkujate arv ongi tegelikult juba plahvatuslikult suurenenud. Justiitsministeeriumi andmetel on 2022. aasta algusest tänavu 30. juulini registreeritud 144 sanktsiooniseaduse rikkumist. Kuid nendest üle poolte ehk 82 rikkumise kriminaaluurimine on algatatud sellel aastal.

Kriminaalmenetluseni on siiski jõudnud vaid tühine osa sanktsioonirikkumisi. Seni on piiril kontrolli tehtud ainult n-ö riskipõhisel meetodil. Maksu- ja tolliameti (MTA) tollikontrolli osakonna juhataja Voldemar Linno on öelnud, et selle meetodiga tuvastas tollikontroll eelmisel aastal üle 5000 rikkumise. Peale selle saadetakse näiteks Narva tollipunktist iga tund tagasi mõni inimene, kellele on tehtud sanktsioonide rikkumise pärast hoiatus. „Tahtlik sanktsioonide rikkumine on kuritegu ning nende osas viib kriminaalmenetluse läbi kaitsepolitseiamet,“ on Linno hoiatanud. Alates tänasest rakendab MTA piiril riskipõhise kontrolli asemel täielikku tollikontrolli.