Bussikuningas Hugo Osula ostis ligi veerand miljoniga endise Ristna ilmajaama

Osulate koduterrassil istudes on selge, miks nad oksjonil osalesid, sest vaade avaneb just ilmajaama hoonele ja seda ümbritsevale aasale. Hugo Osula ütleb, et pakkumist tehes nad pikalt ei mõelnud, „sest tahame siia ümbrusesse sellist keskkonda, mis ei täituks väikeste ajutiste ehitistega, vaid oleks selle tähendusliku koha vääriline.“ Tiiu Osula nõustub, et osteti teatud mõttes ka privaatsust.