KUULA | VIljar Arakas: eestlastel on tuju maas, Baltikumi rikkaim piirkond on Vilnius

„Leedukad said alguses vaimselt päris palju peksa. Meie sõitsime 90ndate alguses soomlaste ja rootslaste tuules ja vilju rippus väga madalal, mida me võisime siin korjata,“ rääkis Arakas. „Leedukad on pidanud rohkem pingutama ja see on hakanud vilja kandma. Nad on praegu üliagressiivsed ja see on võimestav. Edu sünnitab kaasedu.“