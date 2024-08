Rüütli spaahotelli uus tulek Asa spaana tõi kaasa Saaremaa suurima vee- ja saunakeskuse sünni

„Me muidu olimegi need sanatooriumid, mis tegid ravihoolitsusi pensionäridele, kes tulid Soomest ja Rootsist,“ meenutab Liblik aega, kui nende perekonnale kuulusid Kuressaares veel kaks spaahotelli ja näiteks Visbyst käis Kuressaarde otselend. „Võib öelda, et nende soomlaste ja rootslaste peal on need majad ehitatud,“ tõdeb Asa Spa juhataja, kirjeldades perioodi 2003-2011. Kuskil 12 aastat tagasi hakkas aga turg muutuma.

„Kuna see sihtrühm hakkas vanaks jääma ja turg ära kaduma, asusime otsima järgmist väljavaadet ja jõudsimegi peredeni,“ räägib Liblik. Suund peredele võeti valdavalt siseturistidega arvestades. „See on väga lai sihtgrupp ja kuna maja on suur, siis meil on palju ruumi, mida täita. Meil on väga suured numbritoad,“ kirjeldab üks Asa Spa omanikest.