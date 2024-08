FOTOD | Jõhvis kogunes üle 150 koodimishuvilise, et teha sisseastumiskatseid programmeerimiskooli

kood/Jõhvi sisseastumiskatsed on sisuliselt koodimise alglaager praktiliste ülesannete, eksamite ja tiimitööga. „See on kahepoolne test – õppijate jaoks on see võimalus kolme nädala jooksul proovida ise- ja grupiõppimise meetodit, et näha, kas neile meeldib programmeerimine ja sel viisil uute oskuste omandamine. Kooli jaoks on see edukate tulevaste õppijate väljaselgitamine,“ rääkis kood/Jõhvi õppekeskuse uus juht Kätlin Merisalu.

Ta märkis, et katsete tempo on intensiivne, ülesandeid on palju ja on oodatav, et kõik ei pea katsete lõpuni vastu. „Ent teisalt, iga kord kuuleme osalejatelt innustavat tagasisidet, et nad pole kunagi varem nii lühikese ajaga nii palju uusi oskusi omandanud,“ sõnas kooli juht. Seekordsetel katsetel alustas üle 150 inimese, kelle keskmine vanus on 27 aastat. Üks kolmandik neist on kõrgharidusega, kaks kolmandikku kesk- ja keskeriharidusega.

Esimese päeva inspiratsioonikõneleja oli Indrek Seppo, äsja ametisse asunud riigi tehisintellekti programmijuht, kes kinnitas sprintijatele, et tehistaip ei asenda, vaid võimendab programmeerijate oskusi. „Me elame keset muutuste ajastut, kus koodimisoskuse tähtsus lähiaastatel ainult kasvab. Teie olete need, kes tehisaru võimalusi ellu rakendama hakkavad,“ julgustas Seppo kohaletulnuid.

2021. aasta sügisel avatud kood/Jõhvi on ise- ja grupiõppe meetodil põhinev tehnoloogiaõpe, mille eesmärk on koolitada välja full-stack tarkvaraarendajaid. Koolis õpitakse 12-kuulise programmi käigus nii probleemilahendusoskusi kui tiimitööd, nii front kui ka back end tarkvaraarendust ning viimases etapis spetsialiseerutakse teatud valdkonnale, nt. küberturvalisus, mobiilirakenduste arendus, tehisintellekt ja andmeanalüüs.

Seni on kood/Jõhvi vastu võtnud neli lendu rohkem kui 800 õppijaga, esimesed 100 lõpetanut on sisenenud tööturule. kood/Jõhvist on välja kasvanud ka esimesed iduettevõtted - MindSee, strikt.tech. Õppijaid on kokku 33 eri rahvusest, nende keskmine vanus on 28 aastat, neist 25% on naised.

kood/Jõhvi tegutseb enam kui 40 eraisikust ettevõtja ja ettevõtete toetusel. Koodikooli partneriteks on SEB, Wise, Bolt, Swedbank, Taavet+Sten Tulevikufond, Veriff, Proekspert, Confido, LHV, VKG, XRPLF, Admirals, Pipedrive, Glia, Textmagic, Microsoft, Euronics, CGI, Hedman Partners, Vestman, Bondora, Adcash, Miltton, Kaamos Group, Codeborne, Heateo Haridusfond.