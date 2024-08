GRAAFIKUD | Välisturistide arv taas kasvab – eriti soomlaste hulk –, aga eestlased reisivad välismaale vähem

Statistikaameti juhtivanalüütik Helga Laurmaa sõnas, et juunis turistide arv võrreldes eelmise aastaga kasvas, aga kriisieelse 2019. aasta juunikuu tasemele jäädi siiski veel 6% alla. Laurmaa selgitas, et 2024. aasta juunis külastas Eesti majutusettevõtteid 203 700 välis- ja 180 500 siseturisti.

Seda, et välismaalaste reisid Eestisse on kasvanud, kinnitab ka Eesti Panga äsja avaldatud selle aasta teise kvartali reisistatistika. Küll aga selgub sellest, et sama perioodiga on 2% vähenenud eestlaste reisid välismaale. Sellele vaatamata on kasvanud eestlaste kulutused välismaal 25 miljoni euro võrra. Kui mullu kulutasid eestlased välismaal teises kvartalis 272 miljonit eurot, siis sel aastal küündis see summa 297 miljoni euroni.