Bolt Drive’i autot saab nüüd pikemaks ajaks ja oluliselt soodsamalt rentida

„Meie kliendid on öelnud, et soovivad võimalust broneerida autosid pikemalt ette, et olla kindlad, et auto on neile vajalikul hetkel olemas just pikemaid väljasõite planeerides. Samuti on kliente, kellel isiklikku autot pole, kuid teatud pikematel perioodidel sooviksid siiski igapäevaselt autot kasutada. See on meie järjekordne samm pakkuda klientidele võimalikult laia valikut transpordilahendusi,“ rääkis Bolt Drive’i globaalne juht AndreDementjev.