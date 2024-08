Merko Ehituse juht: loodetavasti on turu madalpunkt möödas

„Arvestades üldist sentimenti ehitus- ja kinnisvaraturul, oleme teise kvartali ja esimese poolaasta tulemustega rahul. Oleme muutunud turusituatsioonis hästi hakkama saanud. Poolaasta kasumlikkus on eelmise aastaga võrreldes langenud tulenevalt kinnisvaraarenduse äri osakaalu vähenemisest. Tellimused on drastiliselt langenud teedeehituses, mis ei ole kontsernis liiga suure mõjuga valdkond. Kokkuvõttes on meie ehitusteenuse portfell endiselt tugev ja korterite müük teises kvartalis mõnevõrra kasvas. Loodame, et turu madalpunkt on seljataga,“ kommenteeris ASi Merko Ehitus juhatuse esimees Ivo Volkov.