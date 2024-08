KALKULAATOR | Kui suure tüki hammustab automaks sinu rahakotist?

Kuigi mootorsõidukimaksu seadus pole veel presidendi poolt kinnitatud, on nii aastamaksu kui registreerimismaksu põhimõtted pärast parandusi laias laastus paika loksunud. Selle põhjal koostas Delfi kalkulaatori sõiduautodele, mida on liikluses enim, et juhid saaksid hinnata, kui palju uus maks nende rahakotist hammustab.