Välismaal tuntust koguv Eesti moemaja leidis Austrias viiuldaja abiga tee nooblile turule

Ligi 15 aastat tagasi tegevust alustanud Marimo moemaja omanik Mariliis Pikkar (38) tavatseb tõusta hommikuti kell 4.45. „Teen siis mingid tööasjad ära, teen trenni – jooksen kümmet kilomeetrit või poolmaratoni –, käin kolm-neli korda nädalas jooksmas,“ kirjeldab moelooja. See on tema aeg, sest Mariliisi ja tema abikaasa, ettevõtja Raido Pikkari (39) peres kasvab kolm last vanuses poolteist, neli ja kuus aastat. „Et selle kõigega paremini toime tulla, olen hakanud iseendale rohkem tähelepanu pöörama. Varem võisin 24 tundi järjest töötada, nüüd püüan nädalavahetustel järjest vähem arvuti avada. See kõik aitab vaimset tervist hoida,“ põhjendab ta.