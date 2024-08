Viimaks ometi! Kauaoodatud iseteeninduskassad jõuavad Lidli poodidesse

kassasid on kahes suuruses pakkimisalaga, nad on mugavad ja varustatud suure ekraaniga;

„Sellest hetkest, kui esimesed poed Eestis avasime, on meilt küsitud, millal iseteeninduskassad tulevad? Andsime klientidele natuke aega, et meie toodetega ära harjuda ning nüüd on kätte jõudnud hetk iseteeninduskassad avada. Loodame, et kliendid märkavad meie iseteeninduskassade mugavust ja naudivad nende kasutamist,“ kinnitab Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel.