Tallinna tänavatel annetusi koguvate alaealiste puhul esineb ärakasutamise tunnuseid

Annetuste eesmärk on väidetavalt Ukrainasse kiirabiautode ostmine ja Ukrainast Eestisse saabuvate perede toetamine. On kahtlus, et raha kogutakse valedel eesmärkidel ja ettevõte SA Help Palm värbab teadlikult haavatavamat sihtgruppi. Alaealistel töötajatel on tihti oluliselt kaitsetum positsioon ning nad võivad sattuda kergesti pettuse ohvriks.