Valitsus otsustas Operaili erastamisega edasi liikuda. Huvi on tuntud nii Eestist kui ka välismaalt

„Riigi jaoks ei ole veoäri strateegiliselt oluline tegevus, mistõttu oleme otsustanud ettevõtte erastada. Hea meel, et huvi Operaili vastu on olemas ja saame müügiprotsessiga edasi liikuda. Erainvestoril on võimalik oma äritegevust laiendada, ettevõtte tegevus saab seeläbi jätkuda ning riik saab samal ajal suunata oma ressursid strateegiliselt vajalikele tegevustele,“ sõnas taristuminister Vladimir Svet.